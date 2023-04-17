У Мінфіні пояснили, як вдалося відмовитися від емісії гривні цього року — Finance.ua

У Мінфіні пояснили, як вдалося відмовитися від емісії гривні цього року
Україна спромоглася адаптуватися до повномасштабної війни з росією і продовжує гідно відповідати на виклики, що постали перед фінансовою системою.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Так, порівняно з березнем минулого року митні надходження цього березня збільшилися втричі, а податкові — на 8%.
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«Також цього року ми маємо прогнозованість у надходженні зовнішнього фінансування, що дозволило нам відмовитися від використання емісійного фінансування», — зазначив Марченко.
Окрім того, Україна вже передбачила у держбюджеті $3,3 млрд на фінансування швидкого відновлення 2023 року з прогнозованих потреб $14,1 млрд. Решту уряду розраховує залучити за підтримки міжнародних донорів.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, 2023 року в Україні очікується повільне економічне зростання і відсутність девальвації. Гривні вдалося досягти стійкості завдяки фінансовій допомозі від партнерів, яка перекриває бюджетний дефіцит і різницю у торговельному балансі.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривні, але нижче від бюджетного прогнозу;
- нещодавно МВФ схвалив нову програму фінансування України на понад 15 млрд дол. У її рамках уряду доведеться повернутися до гнучкого обмінного курсу.
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