МВФ дав прогноз щодо курсу долара до гривні на 2023 рік — Finance.ua

МВФ дав прогноз щодо курсу долара до гривні на 2023 рік Вчора 13:01 — Валюта

МВФ дав прогноз щодо курсу долара до гривні на 2023 рік

Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривні, але нижче від бюджетного прогнозу.

Про це свідчить World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

Згідно з прогнозом МВФ, номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд гривень, доларовий ВВП — 148,7 млрд доларів. Таким чином, фонд виходить із розрахунків, що середній курс становитиме 40,7 гривні за долар.

МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3,0% після зниження на 30,3% у 2022 році.

Фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0% після 26,6% у 2022 році.

За прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Довідка Finance.ua:

реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%. Раніше МВФ прогнозував, що у 2023 році вона скоротиться ще на 2,0%: у 2024 році зростання становитиме 2,5%, у 2025 році — +5,0%, у 2026 році — +5,0%, у 2027 році — +4,0%;

Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.;



МВФ прогнозує, що зростання ВВП України в 2023 році все ж таки збереже негативну тенденцію та становитиме «мінус» 3 відсотки, що, тим не менше, значно відрізняється від «мінус» 30,3 відсотка за підсумками 2022 року.



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