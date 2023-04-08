Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися — Finance.ua

Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися Сьогодні 17:00 — Валюта

Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися

Нещодавно МВФ схвалив нову програму фінансування України на понад 15 млрд дол. У її рамках уряду доведеться повернутися до гнучкого обмінного курсу.

Директор ЦЕС Гліб Вишлінський вважає , що швидше за все це станеться після війни.

«Програму МВФ поділено на дві частини: одна до перемоги, в розумінні Фонду — до закінчення бойових дій, інша — після перемоги. І про будь-які зміни політики обмінного курсу йдеться у другій частині», — коментує експерт.

Читайте також З 7 квітня НБУ змінює операційний дизайн монетарної політики: що передбачається

Загалом політика обмінного курсу включає:

повернення до гнучкого обмінного курсу;

валютні інтервенції Нацбанку виключно для згладжування нестабільності;

управління інфляцією через ставку НБУ (якщо прогнозована інфляція вища за цільовий рівень, то ставку треба підвищувати для її стримування і навпаки).

Експерт каже, що Нацбанк може переглядати фіксований курс в бік підвищення чи зниження. Все залежить таких факторів, як інтенсивність бойових дій, міжнародна підтримка, стабільність «зернового коридору» тощо.

Читайте також Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара

Однак поки триває війна, про відмову від нього не йдеться.

«НБУ та Міністерство фінансів України здійснюють досить обережну та грамотну політику. Фіксований курс довів свою ефективність, стримавши спекулятивні валютні коливання», — резюмує Гліб.

Нагадаємо, у березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.