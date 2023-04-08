Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися — Finance.ua
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Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися

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Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися
Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися
Нещодавно МВФ схвалив нову програму фінансування України на понад 15 млрд дол. У її рамках уряду доведеться повернутися до гнучкого обмінного курсу.
Директор ЦЕС Гліб Вишлінський вважає, що швидше за все це станеться після війни.
«Програму МВФ поділено на дві частини: одна до перемоги, в розумінні Фонду — до закінчення бойових дій, інша — після перемоги. І про будь-які зміни політики обмінного курсу йдеться у другій частині», — коментує експерт.
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Загалом політика обмінного курсу включає:
  • повернення до гнучкого обмінного курсу;
  • валютні інтервенції Нацбанку виключно для згладжування нестабільності;
  • управління інфляцією через ставку НБУ (якщо прогнозована інфляція вища за цільовий рівень, то ставку треба підвищувати для її стримування і навпаки).
Експерт каже, що Нацбанк може переглядати фіксований курс в бік підвищення чи зниження. Все залежить таких факторів, як інтенсивність бойових дій, міжнародна підтримка, стабільність «зернового коридору» тощо.
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Однак поки триває війна, про відмову від нього не йдеться.
«НБУ та Міністерство фінансів України здійснюють досить обережну та грамотну політику. Фіксований курс довів свою ефективність, стримавши спекулятивні валютні коливання», — резюмує Гліб.
Нагадаємо, у березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Finance.ua
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