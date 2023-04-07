З 7 квітня НБУ змінює операційний дизайн монетарної політики: що передбачається — Finance.ua

З 7 квітня НБУ змінює операційний дизайн монетарної політики: що передбачається Сьогодні 10:00 — Валюта

З 7 квітня НБУ змінює операційний дизайн монетарної політики: що передбачається

НБУ з 7 квітня 2023 року оновлює операційний дизайн монетарної політики з метою посилення ринкових стимулів залучення банками строкових депозитів населення в національній валюті, зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів.

Про це повідомив регулятор.

Відповідні зміни дадуть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечать подальше зниження цінового тиску, а також сприятимуть розвитку культури строкових заощаджень у гривні.

НБУ визначив параметри нового операційного дизайну монетарної політики.

Зміни до операційного дизайну передбачають:

зниження ставки за депозитними сертифікатами (далі — ДС) овернайт з 23% до 20% річних;

запровадження нових лімітованих тримісячних ДС під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.

Можливості банків розміщувати кошти в таких тримісячних ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Банки матимуть змогу подавати заявки на придбання тримісячних ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах динамічного ліміту, що складатиметься з двох частин:

перша — це 70% від наявного в банку портфеля гривневих депозитів фізичних осіб з початковим строком погашення від трьох місяців станом на дату, що на три робочі дні передує даті придбання тримісячних ДС;

друга — помножений на мультиплікатор приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб, починаючи з 4 квітня 2023 року. Значення мультиплікатора дорівнюватиме «3,0».

Національний банк залишає за собою право періодично переглядати частку портфеля депозитів та мультиплікатор, що беруться до розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС, з метою тонкого налаштування операційного дизайну. Це дасть змогу забезпечити належні монетарні умови для сталого зниження інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та підтримки стійкості валютного ринку.

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Водночас параметри операційного дизайну монетарної політики визначатимуться з урахуванням необхідності підтримувати зацікавленість банків конкурувати за строкові депозити.

Оновлення операційного дизайну сприятиме підвищенню привабливості та збільшенню строковості гривневих депозитів фізичних осіб.

Можливість розміщувати частину своєї вільної ліквідності у тримісячних ДС в залежності від динаміки портфеля строкових депозитів фізичних осіб спонукатиме банки активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок.

Частині банків буде вигідно активізувати роботу з вкладниками та посилити маркетингові зусилля, а також і далі підвищувати ставки за строковими депозитами у гривні. Ще частина банків буде змушена рухатися за ринком, щоб зберегти ліквідність та не втратити клієнтів, яких потім завжди складно та дорого повертати.

Натомість для тих банків, які й надалі розміщуватимуть вільну ліквідність лише в ДС овернайт, такі операції генеруватимуть нижчі, ніж раніше, доходи, як через зміни в операційному дизайні, так і внаслідок оновлення розрахунку ОР з 11 травня

Монетарні умови на міжбанківському ринку залишатимуться достатньо жорсткими

Розширення нижньої межі коридору процентних ставок певною мірою компенсуватиметься проведенням операцій із тримісячними ДС, які раніше були недоступні. Обсяги операцій банків із тримісячними ДС, посилені мультиплікатором, поступово зростатимуть у міру нарощення портфелів строкових гривневих депозитів населення.

Отже, операції з тримісячними ДС матимуть значний вплив на стан грошово-кредитного ринку й бізнес-поведінку банків. Зокрема, зміни в операційному дизайні сприятимуть пожвавленню активності на міжбанківському ринку.

Крім того, оновлення операційного дизайну монетарної політики дасть змогу поступово посилити вплив облікової ставки на стан грошово-кредитного ринку та бізнес-поведінку економічних агентів.

Новий монетарний дизайн є тимчасовим заходом для стимулювання привабливості гривневих активів.

За нормалізації роботи економіки та фінансових ринків Національний банк планує повернутися до традиційного формату операційного дизайну монетарної політики, який передбачає розміщення двотижневих ДС за облікової ставкою, а також симетричний коридор ставок за операціями з розміщення ДС овернайт та рефінансування навколо неї.

Проте, ураховуючи важливість поступовості процесу нормалізації монетарної політики для забезпечення подальшого зростання привабливості гривневих депозитів, операції з тримісячними ДС за обліковою ставкою продовжуватимуться щонайменше до квітня 2024 року.

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