НБУ назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень — Finance.ua

НБУ назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень Сьогодні 08:02 — Кредит&Депозит

НБУ назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд гривень. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

При цьому на 966,2 тисяч рахунків кошти перевищують суму 200 тисяч гривень.

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

до 10 гривень — 26 млн на суму 28 млн гривень;

від 10 гривень до 200 тисяч гривень — 38,6 млн на суму 370,3 млрд гривень;

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень — 578,3 тисяч на суму 158,4 млрд гривень;

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень — 165,2 тисяч на суму 79,8 млрд гривень;

понад 600 тисяч гривень — 222,8 тисяч на суму 446,9 млрд гривень.

Нагадаємо, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Одна з найвагоміших номінацій — найкращий депозит. У номінації були представлені банківські вклади у гривні, строком на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків та без можливості дострокового розірвання, які не є акційною пропозицією.

Загалом за першість змагалися 27 банківських пропозицій. Трійка переможців цьогорічного конкурсу наступна:

«бронза» дісталася депозиту «Максимум» від Юнекс Банку;

«срібло» отримав депозит «Вільна Земля» від Банку Львів;

«золото» та відмітку «Мінфін рекомендує» забрав Банк Глобус з депозитом «Накопичувальний».

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5 в.п. Щоправда, і з таким підвищенням заробітки на депозитах у банку далекі від тих, що максимально пропонуються зараз ринком;

monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти;



банки, які активно залучали та надалі залучатимуть у громадян гривневі депозити строком від трьох місяців, зможуть перевкласти значну частину своєї вільної ліквідності з депсертифікатів овернайт у нові тримісячні сертифікати. Відповідно середньозважений рівень ставок за операціями НБУ в середньому залишиться на близькому до поточного рівні.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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