Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023 — Finance.ua

Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023 Сьогодні 16:05 — Кредит&Депозит

Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Одна з найвагоміших номінацій — найкращий депозит. У номінації були представлені банківські вклади у гривні, строком на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків та без можливості дострокового розірвання, які не є акційною пропозицією.

Загалом за першість змагалися 27 банківських пропозицій. Трійка переможців цьогорічного конкурсу наступна:

«бронза» дісталася депозиту «Максимум» від Юнекс Банку;

«срібло» отримав депозит «Вільна Земля» від Банку Львів;

«золото» та відмітку «Мінфін рекомендує» забрав Банк Глобус з депозитом «Накопичувальний».

До речі, якщо оформити депозит «Накопичувальний» від Банку Глобус на сайті Finance.ua, можна отримати бонус 1% річних до вашого вкладу.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Банку Глобус Дмитро Замотаєв з нагородою і керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка

"Запорукою успіху депозитних продуктів є максимальна простота умов та процедури їх оформлення. Саме в цьому напрямку банк і продовжує постійно розвивати та доопрацьовувати власні депозитні продукти. Так, минулого року банк реалізував можливість повністю дистанційного оформлення будь-якого депозиту в мобільному застосунку GlobusPlus.

Також, зважаючи на складні часи та вимушену міграцію населення, банк дозволив клієнтам-власникам депозитів знімати безкоштовно кошти в будь-якому банку України, взявши всі супутні витрати на себе", — розповіли Finance.ua в Банку Глобус.

Про банк

Банк Глобус — універсальний банк, що надає послуги малому й середньому бізнесу та фізичним особам. На вітчизняному ринку банк працює з 2007 року.

За розміром активів банк посідає 28 місце. Основними акціонерами банку є Сильнягіна Олена Анатоліївна та Полковський Дмитро Едуардович. В грудні 2022 року Мінцифри долучило Банк Глобус та ще чотири банки до програми «єОселя».

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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