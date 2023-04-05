Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023 — Finance.ua
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Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023
Найкращий депозит: хто здобув пальму першості на FinAwards-2023
В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.
Одна з найвагоміших номінацій — найкращий депозит. У номінації були представлені банківські вклади у гривні, строком на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків та без можливості дострокового розірвання, які не є акційною пропозицією.
Загалом за першість змагалися 27 банківських пропозицій. Трійка переможців цьогорічного конкурсу наступна:
  • «бронза» дісталася депозиту «Максимум» від Юнекс Банку;
  • «срібло» отримав депозит «Вільна Земля» від Банку Львів;
  • «золото» та відмітку «Мінфін рекомендує» забрав Банк Глобус з депозитом «Накопичувальний».
До речі, якщо оформити депозит «Накопичувальний» від Банку Глобус на сайті Finance.ua, можна отримати бонус 1% річних до вашого вкладу.
Директор департаменту роздрібного бізнесу Банку Глобус Дмитро Замотаєв з&nbsp;нагородою і&nbsp;керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка
Директор департаменту роздрібного бізнесу Банку Глобус Дмитро Замотаєв з нагородою і керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка
"Запорукою успіху депозитних продуктів є максимальна простота умов та процедури їх оформлення. Саме в цьому напрямку банк і продовжує постійно розвивати та доопрацьовувати власні депозитні продукти. Так, минулого року банк реалізував можливість повністю дистанційного оформлення будь-якого депозиту в мобільному застосунку GlobusPlus.
Також, зважаючи на складні часи та вимушену міграцію населення, банк дозволив клієнтам-власникам депозитів знімати безкоштовно кошти в будь-якому банку України, взявши всі супутні витрати на себе", — розповіли Finance.ua в Банку Глобус.

Про банк

Банк Глобус — універсальний банк, що надає послуги малому й середньому бізнесу та фізичним особам. На вітчизняному ринку банк працює з 2007 року.
За розміром активів банк посідає 28 місце. Основними акціонерами банку є Сильнягіна Олена Анатоліївна та Полковський Дмитро Едуардович. В грудні 2022 року Мінцифри долучило Банк Глобус та ще чотири банки до програми «єОселя».

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.
У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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