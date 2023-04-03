monobank підняв депозитні ставки — Finance.ua

monobank підняв депозитні ставки
Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти.
За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.
|Строк депозиту
|Ставка до 31.03
|Ставка з 31.03
|3-5 місяців
|11
|12
|6-8 місяців
|12
|13
|9-11 місяців
|13
|14
|12 місяців
|14
|15,5
|15 місяців
|15
|16
|18 місяців
|15
|16
|24 місяці
|15
|16
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За гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5 в.п.
|Строк депозиту
|Ставка до 31.03
|Ставка з 31.03
|3-5 місяців
|9
|11
|6-8 місяців
|10
|12
|9-11 місяців
|11
|13
|12 місяців
|12
|14,5
|15 місяців
|13
|15
|18 місяців
|13
|15
|24 місяці
|13
|15
Дельта ставок по вкладам без права дострокового розірвання і з цією опцією скоротилася з 2 в.п. до 1 в.п.
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