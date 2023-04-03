monobank підняв депозитні ставки — Finance.ua

monobank підняв депозитні ставки Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

monobank підняв депозитні ставки

Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти.

За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.

Строк депозиту Ставка до 31.03 Ставка з 31.03 3-5 місяців 11 12 6-8 місяців 12 13 9-11 місяців 13 14 12 місяців 14 15,5 15 місяців 15 16 18 місяців 15 16 24 місяці 15 16

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За гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5 в.п.

Строк депозиту Ставка до 31.03 Ставка з 31.03 3-5 місяців 9 11 6-8 місяців 10 12 9-11 місяців 11 13 12 місяців 12 14,5 15 місяців 13 15 18 місяців 13 15 24 місяці 13 15

Дельта ставок по вкладам без права дострокового розірвання і з цією опцією скоротилася з 2 в.п. до 1 в.п.

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