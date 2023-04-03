monobank підняв депозитні ставки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monobank підняв депозитні ставки

Кредит&Депозит
1001
monobank підняв депозитні ставки
monobank підняв депозитні ставки
Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти.
За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.
Строк депозиту Ставка до 31.03 Ставка з 31.03
3-5 місяців 11 12
6-8 місяців 12 13
9-11 місяців 13 14
12 місяців 14 15,5
15 місяців 15 16
18 місяців 15 16
24 місяці 15 16
Читайте також
За гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5 в.п.
Строк депозиту Ставка до 31.03 Ставка з 31.03
3-5 місяців 9 11
6-8 місяців 10 12
9-11 місяців 11 13
12 місяців 12 14,5
15 місяців 13 15
18 місяців 13 15
24 місяці 13 15
Дельта ставок по вкладам без права дострокового розірвання і з цією опцією скоротилася з 2 в.п. до 1 в.п.
Читайте також
Банки піднімають депозитні ставки через жорстку монетарну політику НБУ.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.