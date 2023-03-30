Весняна підзарядка депозитів: Грошовий приз за розміщення вкладу збільшено до 165 000 грн — Finance.ua

Весняна підзарядка депозитів: Грошовий приз за розміщення вкладу збільшено до 165 000 грн Сьогодні 10:38 — Кредит&Депозит

Весняна підзарядка депозитів: Грошовий приз за розміщення вкладу збільшено до 165 000 грн

165 000 грн. Також ми збільшили грошовий призовий фонд з 33 500 грн до 50 000 грн. Тому радимо не зволікати та отримувати свої призи! Раніше ми вже писали про розіграш призів на 150 тисяч гривень . Треба було розмістити депозит у гривні з 1 березня по 30 квітня 2023 року в банках Глобус або Кредит Дніпро . Ми вирішили змінити умови розіграшу: додали sportbank і збільшили суму до. Також ми збільшили грошовий призовий фонд з 33 500 грн до. Тому радимо не зволікати та отримувати свої призи!

Щоб взяти участь у розіграші, треба з 1 березня до 30 квітня 2023 року включно розмістити депозит у гривні сумою від 50 тис. грн. Вклад можна зробити одразу у трьох банках, так у вас більше шансів виграти подарунок.

Скільки можна виграти

Призовий фонд — 165 000 грн. 50 000 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:

1 місце — 15 000 гривень;

2 місце — 10 000 гривень;

3 місце — 7 500 гривень;

4 місце — 5 000 гривень;

5 місце — 2 500 гривень;

6-15 місце — по 1000 гривень.

Крім того, можна виграти квитки на конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

«Бонус до депозиту». Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці

Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови.

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