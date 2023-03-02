Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы — Finance.ua
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Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы

Кредит&Депозит
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Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы
Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы
С 1 марта по 30 апреля 2023 года клиенты АО КБ Глобус и АБ Банк кредит Днепр могут выиграть приз в размере до 15 тысяч гривен, обучение или билеты на конференцию за размещение депозита в гривне.

Как принять участие в розыгрыше:

  • с 1 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года включительно разместить в банке АО «КБ Глобус» или АБ «Банк кредит Днепр» депозит в национальной валюте суммой от 50 тыс. грн;
  • подать заявку на участие на странице акции. Период действия заявки — 30 календарных дней;
  • заполнить форму подтверждения открытия депозита, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору.
Важно, что участник может разместить два депозита: один в Банке Глобус и один в Банке Кредит Днепр — и соответственно получить в два раза больше шансов на выигрыш.

Сколько можно выиграть

Призовой фонд — 150000 грн. 33 500 грн участники получат в денежной форме, остальная часть — это доступ к курсу обучения и билеты на конференцию:
  • Приз № 1 — 15 000 гривен (выигрывает один человек);
  • Приз № 2 — 7 500 гривен (выигрывает один человек);
  • Приз № 3 — 3 000 гривен (выигрывает один человек);
  • Приз № 4 — 1000 гривен (выигрывают 8 участников);
  • Приз № 5 — Курс обучения от Академии Минфина (выиграют 5 участников);
  • Приз № 6 — Билет на офлайн конференцию «Жить на проценты» (получат 5 участников);
  • Приз № 7 — Билет на онлайн конференцию «Жить на проценты» (получат 10 участников).
Кроме того, все участники акции получат доступ к курсу обучения в Академии Минфина «Антикризисные инвестиции».
Все участники акции получат промокод, по которому им будет предоставлен пакет полезных инвестиционных материалов в чат-боте Академии Минфин.

Какие депозиты не участвуют в акции:

  • оформленные по истечении периода действия акции;
  • оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;
  • подтвержденные до начала периода действия этой акции;
  • не подтвержденные участником акции.
Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции, которые разместили и подтвердили открытие депозита, а также выполнили все условия.

Хочу разместить депозит и получить приз 🧐

По материалам:
Finance.ua
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