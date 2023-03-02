Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы — Finance.ua

Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы Сегодня 12:50 — Кредит&Депозит

Розыгрыш 150 тысяч гривен. Открывайте депозит в Банке Глобус или Банке Кредит Днепр и выигрывайте различные призы

С 1 марта по 30 апреля 2023 года клиенты АО КБ Глобус и АБ Банк кредит Днепр могут выиграть приз в размере до 15 тысяч гривен, обучение или билеты на конференцию за размещение депозита в гривне.

Как принять участие в розыгрыше:

с 1 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года включительно разместить в банке АО «КБ Глобус» или АБ «Банк кредит Днепр» депозит в национальной валюте суммой от 50 тыс. грн;

подать заявку на участие на странице акции. Период действия заявки — 30 календарных дней;

заполнить форму подтверждения открытия депозита, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору.

Важно, что участник может разместить два депозита: один в Банке Глобус и один в , что участник может разместить два депозита: один в Банке Глобус и один в Банке Кредит Днепр — и соответственно получить в два раза больше шансов на выигрыш.

Сколько можно выиграть

Призовой фонд — 150000 грн. 33 500 грн участники получат в денежной форме, остальная часть — это доступ к курсу обучения и билеты на конференцию:

Приз № 1 — 15 000 гривен (выигрывает один человек);

Приз № 2 — 7 500 гривен (выигрывает один человек);

Приз № 3 — 3 000 гривен (выигрывает один человек);

Приз № 4 — 1000 гривен (выигрывают 8 участников);

Приз № 5 — Курс обучения от Академии Минфина (выиграют 5 участников);

Приз № 6 — Билет на офлайн конференцию «Жить на проценты» (получат 5 участников);

Приз № 7 — Билет на онлайн конференцию «Жить на проценты» (получат 10 участников).

Кроме того, все участники акции получат доступ к курсу обучения в Академии Минфина «Антикризисные инвестиции».

Все участники акции получат промокод, по которому им будет предоставлен пакет полезных инвестиционных материалов в чат-боте Академии Минфин

Какие депозиты не участвуют в акции:

оформленные по истечении периода действия акции;

оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;

подтвержденные до начала периода действия этой акции;

не подтвержденные участником акции.

Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции, которые разместили и подтвердили открытие депозита, а также выполнили все условия.

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