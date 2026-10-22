Банки ужесточают требования к заемщикам

В третьем квартале банки продолжили смягчать кредитные стандарты для ипотеки и потребительских кредитов

Украинские банки прогнозируют увеличение кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования.

Финансовые учреждения прогнозируют ухудшение качества кредитов бизнеса и населения. В то же время спрос на займы со стороны компаний и домохозяйств в третьем квартале вырос, хотя в отдельных сегментах эта тенденция остановилась. Банки ужесточили требования к корпоративным заемщикам, но продолжили смягчать условия кредитования населения.

Прогнозы банков на следующие 12 месяцев

По оценкам банков, в течение следующего года увеличатся кредитные портфели как предприятий, так и населения. Однако баланс ответов об изменении объемов корпоративного кредитования остается на самом низком уровне со второго квартала 2023 года.

Банки ожидают ухудшения качества кредитов бизнеса и домохозяйств.

Также финансовые учреждения прогнозируют рост депозитных портфелей бизнеса и населения. В то же время оценки изменения объемов депозитов корпораций заметно ухудшились после достижения максимального уровня в предыдущем квартале.

Ожидания по поводу депозитов домохозяйств почти не изменились.

Спрос бизнеса на кредиты вырос, но не во всех сегментах

В третьем квартале 2026 г. спрос предприятий на кредиты несколько увеличился. Больше всего компании интересовались займами для крупных предприятий, долгосрочными кредитами и кредитами в иностранной валюте.

В то же время, впервые с начала 2023 года банки не зафиксировали роста спроса со стороны малых и средних предприятий (МСП), а также на кредиты в гривне.

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Основными факторами спроса на корпоративные займы оставались потребности в капитальных инвестициях и оборотном капитале. Крупные компании также интересовались кредитами для реструктуризации долгов.

В то же время, спрос сдерживали повышение процентных ставок и возможность получить кредит в другом банке.

В четвертом квартале банки ожидают роста спроса на все виды корпоративных кредитов.

Население активнее брало деньги в долг

В третьем квартале спрос домохозяйств на кредиты вырос. Это касалось как ипотеки, так и потребительских займов.

Спрос на ипотечные кредиты поддерживала их невысокая стоимость.

На спрос на потребительские кредиты влияли изменения процентных ставок, улучшение потребительских настроений и расходы на товары длительного потребления.

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В четвертом квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на потребительские кредиты. Впервые с конца 2024 года они прогнозируют снижение спроса на ипотеку.

По оценкам банков, в третьем квартале долговая перегрузка крупных компаний оставалась на среднем уровне. В то же время, уровень закредитованности малых и средних предприятий был низким.

Низкой также оставалась долговая нагрузка домохозяйств.

Требования к корпоративным заемщикам

В третьем квартале 2026 г. банки ужесточили кредитные стандарты для бизнеса. Изменения коснулись большинства видов корпоративных займов, но самыми заметными были для крупных предприятий, долгосрочных кредитов и займов в иностранной валюте.

Основными причинами ужесточения требований стали ожидания общей экономической активности, перспектив отдельных отраслей и предприятий, а также валютного курса и рисков, связанных с залогом.

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В четвертом квартале банки планируют и далее усиливать кредитные стандарты для корпоративного сектора. Больше всего требования должны возрасти для крупных предприятий, а также по долгосрочным кредитам и займам в иностранной валюте.

Уровень одобрения заявок на корпоративные кредиты снизился впервые с середины 2024 года. Это касалось всех основных видов займов.

Банки сообщили о повышении процентных ставок и ужесточении требований к залогу. Эти изменения ограничивали доступ предприятий к кредитованию.

Условия кредитования населения

В третьем квартале банки продолжили смягчать кредитные стандарты для ипотеки и потребительских займов. В сегменте потребительского кредитования данная тенденция продолжается с начала 2023 года.

Важным фактором смягчения требований потребительских заемщиков оставалась конкуренция с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями. В то же время ожидания общей экономической активности и платежеспособности потребителей сдерживали дальнейшее ослабление стандартов.

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В четвертом квартале банки снова ожидают смягчения условий кредитования как для ипотеки, так и для потребительских займов.

В третьем квартале уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам вырос. Заметнее всего это было в сегменте ипотеки.