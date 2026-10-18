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Более четверти украинцев покупают базовые товары в кредит ввиду недостатка денег

Кредит&Депозит
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27% украинцев покупают еду и одежду в кредит
27% украинцев покупают еду и одежду в кредит, Фото: magnific
53% украинцев не используют кредитные средства для повседневных нужд. 27% опрошенных пользуются кредитами для покупки продуктов, одежды и других товаров повседневного потребления.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Кто чаще пользуется кредитами

Что показало исследование:
  • 29% опрошенных покупают базовые товары (продукты питания, одежду/обувь, бытовая химия и т. п.) исключительно за счет собственных средств;
  • 24% не пользуются займами из-за принципиального/фактического отсутствия банковских кредитных продуктов;
  • 14% регулярно покупают продукты, одежду и другие необходимые вещи в кредит из-за нехватки собственных денег;
  • 14% пользуются кредитным лимитом ради удобства или кешбэка, не выходя за пределы льготного периода;
  • 13% занимают средства в случае временных финансовых трудностей;
  • 6% используют займы для покупки дорогостоящей техники и электроники.
По данным исследования, женщины чаще мужчин вынуждены покупать базовые товары в кредит из-за нехватки средств — 17% против 11%.
В то же время мужчины чаще вообще не имеют кредитных карт или не пользуются такими финансовыми услугами (28% против 20% среди женщин).
Среди молодежи 18−29 лет только 19% покупают необходимые товары исключительно за собственные деньги. В то же время 23% опрошенных этой возрастной группы берут деньги в долг из-за разовых финансовых трудностей.
Респонденты в возрасте от 30 до 44 лет имеют самый высокий уровень постоянных покупок продуктов и одежды в долг — 17%.
Люди старше 55 лет чаще обходятся без кредитов и оплачивают базовые покупки собственными средствами.
Кредитные средства и рассрочки на покупку базовых товаров
Кредитные средства и рассрочки на покупку базовых товаров, Инфографика: Слово и дело

Как ситуация отличается по регионам

В Киеве распространено рациональное использование кредитного лимита ради удобства или кешбека — так поступают 24% опрошенных против 14% в целом. Доля людей без карт в столице самая низкая — 19%.
На Западе Украины чаще прибегают к регулярным кредитам на базовые нужды из-за нехватки денег — 18%.
В сельской местности больше людей вообще не имеют кредитных карт — 31%. Для сравнения, в крупных городах этот показатель составляет 19%.
По материалам:
Finance.ua
Кредиты
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