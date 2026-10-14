НБУ принял третий пакет регуляторных мер для кредитной поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Мы обновили раздел депозитов на сайте. Сейчас выбрать самый выгодный вклад среди украинских банков, сравнить их ставки и условия стало еще проще.

Какие изменения

В этот раз изменения направлены на оборонно-промышленный и энергетический секторы, а также на сохранение доступа к финансированию для пострадавших компаний.

Что предусмотрено

Увеличение с 0,3 до 0,75 коэффициента ликвидности залога имущественных прав на денежную выручку по договорам с субъектами сектора безопасности и обороны, гарантированным покупателем и оператором системы передачи электроэнергии.

Это позволит предприятиям ОПК и энергетики задействовать больше объем кредитования под государственные контракты.

Право банков учитывать фактическую стоимость залога в виде товаров в обороте или переработке по кредитам сроком до 18 месяцев.

Это будет способствовать кредитованию предприятий под залог товаров и более гибкому управлению запасами.

Право банков оценивать способность пострадавших от войны предприятий обслуживать долг на основе прогнозных показателей деятельности.

Читайте также НБУ изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений

Норма будет распространяться на компании, имущество которых подверглось значительным повреждениям, уничтожению или минированию, независимо от их расположения. Это позволит учитывать потенциал восстановления бизнеса при оценке кредитного риска. Кроме того, упрощены подходы к оценке кредитного риска в рамках государственных программ поддержки кредитования.

«Банки смогут сохранять групповую или упрощенную оценку кредитного риска и не приступать к процедуре управления проблемными активами в случае просрочки доходов, подлежащих частичной компенсации Национальным учреждением развития», — написал регулятор.

Ранее НБУ изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.

НБУ уточнил порядок постановки на учет и снятия с учета в специально уполномоченном органе находящихся под его наблюдением небанковских учреждений. Также регулятор обновил правила информационного обмена между учреждениями и СУО по финансовому мониторингу.