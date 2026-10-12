НБУ изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений

Банки и учреждения имеют три месяца для приведения своих внутренних процедур и порядков в соответствие с изменениями

Национальный банк Украины уточнил правила взаимодействия небанковских учреждений со специально уполномоченным органом (СУО) в сфере финансового мониторинга. Регулятор также обновил отдельные процедуры финансового мониторинга в банках и небанковских учреждениях, в частности которые касаются ведения реестров сообщений и дистанционной верификации клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Что изменится в финансовом мониторинге

НБУ уточнил порядок постановки на учет и снятия с учета в специально уполномоченном органе находящихся под его наблюдением небанковских учреждений. Также регулятор обновил правила информационного обмена между учреждениями и СУО по финансовому мониторингу.

Раньше учреждения подавали соответствующую информацию по правилам, которые определены нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал отдельные требования к ведению банками и небанковскими учреждениями реестров соответствующих уведомлений.

Еще одно изменение касается дистанционной верификации физических лиц. НБУ обновил процедуры, по которым банки могут проверять клиентов удаленно, используя информацию из бюро кредитных историй.

Когда вступят в силу новые правила

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 октября 2026 года № 116 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга», которое вступило в силу 10 октября 2026 года.

Банки и учреждения имеют три месяца для приведения своих внутренних процедур и порядков в соответствие с изменениями, утвержденными Постановлением.