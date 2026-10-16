Банки наращивают кредитование бизнеса и населения
Темпы кредитования бизнеса и населения в Украине остаются высокими. В сентябре 2026 года чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 32% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а населению — на 38%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как изменилось кредитование бизнеса и населения
В сентябре 2026 года чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям выросли на 32% в годовом исчислении. Чистые кредиты физическим лицам увеличились на 38% по сравнению с сентябрем 2025 года.
Для корректной оценки динамики кредитования НБУ анализирует чистые кредиты, ведь валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками значительного объема старых неработающих кредитов.
Указанный эффект и в течение года будет влиять на показатели годовых темпов роста валовых кредитов, однако банки не снижали кредитную активность.
Средства клиентов на банковских счетах также растут
Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.
Так, объем гривневых средств на счетах бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) в банках в сентябре вырос на 21% г/г, физических лиц — на 17% г/г.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что кредитная история может существенно повлиять на решение банка относительно нового займа. Поэтому перед оформлением кредита следует убедиться, что предыдущие обязательства обслуживались должным образом и не создают проблем для получения нового займа. Чтобы избежать отказа в кредите из-за кредитной истории, стоит следовать нескольким простым правилам.
Также мы рассказывали, что кредит наличными — это разновидность потребительского кредита, который можно оформить на любые нужды. Его особенность заключается в том, что банк выдает всю сумму займа наличными через кассу, после чего клиент может использовать деньги по своему усмотрению.
Кредитная карта — это банковская карта с установленным кредитным лимитом, позволяющим пользоваться заемными средствами. В этом случае клиент платит проценты только за ту сумму, которую фактически использовал. Однозначного ответа на вопрос, что выгоднее — кредитная карта или кредит наличными, нет. Выбор зависит от конкретной ситуации и финансовых потребностей.
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