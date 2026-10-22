«Доступные кредиты 5−7−9%»: НУР получила 2,8 млрд грн на компенсацию процентов

20 октября Государственная казначейская служба Украины перечислила Национальному учреждению развития (НУР) 2,8 млрд грн в качестве частичной компенсации государством процентов или госгарантий по кредитам, полученным предприятиями по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

В последующие несколько дней денежные средства поступят банкам. Так, государство продолжает выполнение взятых на себя обязательств по поддержке украинского бизнеса в рамках политики развития производителей «Сделано в Украине».

С начала 2026 года в рамках программы бизнес привлек 30,4 тыс. кредитов на 131 млрд. грн. Это уже на 39% больше, чем за 2025 год. Кредиты привлечены:

бизнесом в зонах высокого военного риска — 45,05 млрд грн;

перерабатывающими предприятиями — 31,3 млрд грн;

на инвестиционные проекты — 21,77 млрд грн.

В рамках" Доступные кредиты 5−7-9%" действуют также отдельные подпрограммы для нужд энергетической устойчивости бизнеса. Это, в частности:

кредиты до 10 млн грн под 0% на генераторы;

кредиты до 250 млн. грн. по ставкам программы «5−7-9» на разнообразное энергетическое оборудование.