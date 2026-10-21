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Вкладчикам банков выплатили более 21 млн грн возмещения с начала года

Кредит&Депозит
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В сентябре 2026 года возмещение получили ликвидируемые вкладчики шести банков.
В сентябре 2026 года возмещение получили ликвидируемые вкладчики шести банков.
В течение января-сентября 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 21,3 млн грн гарантированного возмещения. В сентябре сумма выплат превысила 395,6 тыс. грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Сколько выплатили вкладчикам в сентябре

В сентябре 2026 года возмещение получили вкладчики шести ликвидируемых банков.
№ п/пНазвание  ликвидируемого банкаСумма, тыс. грн
1АТ «Дельта Банк»0,34
2ПАТ «Платинум Банк»200
3АТ «ВТБ Банк»0,04
4АТ «МР Банк»125,39
5АТ «Мегабанк»69,37
6АТ «Банк Форвард»0,5

Сколько Фонд выплатил с начала работы

Общая сумма гарантированного возмещения с начала деятельности Фонда составила 105,1 млрд грн. Выплаты получили более 2 млн человек, обратившихся за возмещением. Это 96,1% вкладчиков банков.
За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.
«Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 сентября 2026 года средства Фонда составляли 58,9 млрд грн», — напомнили в ФГВФЛ.
Гарантированные выплаты можно получить любым удобным для вкладчиков способом: через мобильное приложение «Дія», с помощью онлайн-сервисов банков-агентов (мобильных приложений) или непосредственно в отделениях банков-агентов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 года).
По материалам:
Finance.ua
Гарантирование вкладов
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