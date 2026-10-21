Вкладчикам банков выплатили более 21 млн грн возмещения с начала года
Сколько выплатили вкладчикам в сентябре
|№ п/п
|Название ликвидируемого банка
|Сумма, тыс. грн
|1
|АТ «Дельта Банк»
|0,34
|2
|ПАТ «Платинум Банк»
|200
|3
|АТ «ВТБ Банк»
|0,04
|4
|АТ «МР Банк»
|125,39
|5
|АТ «Мегабанк»
|69,37
|6
|АТ «Банк Форвард»
|0,5
Сколько Фонд выплатил с начала работы
- вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года);
- вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 года).
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