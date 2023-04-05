Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара — Finance.ua

Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара
Меморандум з МВФ передбачає відмову від фіксованого курсу гривні до долара за певних умов. Але наразі підстав для цього немає.
Про це повідомляє в заяві міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністр зазначив, що питання курсоутворення — це компетенція Національного банку України і він не хотів би коментувати ці речі.
«Такі положення дійсно є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогоднішній момент достатніх підстав для цього напевно що немає», — сказав він.
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.
«Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції», — йдеться у меморандумі.
Нагадаємо, НБУ із 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% — до 36,57 гривні за долар.
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