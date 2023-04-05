Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара

Валюта
549
Долар
Долар
Меморандум з МВФ передбачає відмову від фіксованого курсу гривні до долара за певних умов. Але наразі підстав для цього немає.
Про це повідомляє в заяві міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністр зазначив, що питання курсоутворення — це компетенція Національного банку України і він не хотів би коментувати ці речі.
«Такі положення дійсно є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогоднішній момент достатніх підстав для цього напевно що немає», — сказав він.
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.
Читайте також
«Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції», — йдеться у меморандумі.
Нагадаємо, НБУ із 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% — до 36,57 гривні за долар.

Дізнатись актуальні курси валют💵

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.