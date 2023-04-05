Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара — Finance.ua

Міністр фінансів не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара Сьогодні 15:00 — Валюта

Долар

Меморандум з МВФ передбачає відмову від фіксованого курсу гривні до долара за певних умов. Але наразі підстав для цього немає.

Про це повідомляє в заяві міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр зазначив, що питання курсоутворення — це компетенція Національного банку України і він не хотів би коментувати ці речі.

«Такі положення дійсно є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогоднішній момент достатніх підстав для цього напевно що немає», — сказав він.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

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«Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції», — йдеться у меморандумі.

Нагадаємо, НБУ із 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% — до 36,57 гривні за долар.

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