Що відбувається з курсом долара в Україні - відповідь експертів — Finance.ua

Що відбувається з курсом долара в Україні - відповідь експертів Сьогодні 08:00 — Валюта

Готівковий курс гривні збільшив укріплення з початку року до 6% і продовжує зростання. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU

«Упродовж минулого тижня готівковий курс гривні укріпився у найбільших роздрібних банках ще більше ніж на один відсоток — до 37,4-38,2 грн/дол. зі звуженням спреду між курсами купівлі-продажу ще на 6 копійок — до 80 копійок. Загалом же за перший квартал курс гривні посилився на понад 6%, а спред між курсами купівлі-продажу звузився на 15 копійок», — сказано в повідомленні.

Аналітики зазначили, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) знову більше купують валюти, ніж продають, але дисбаланс залишається невеликим, і інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися та склали 343 млн дол.

«Попит на валюту на роздрібному ринку залишається високим, але активність зміщується в бік готівки. Населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися. Водночас банки вже почали переглядати свої курси для продажу валюти з розміщенням на депозит, зменшуючи вартість іноземної валюти під тиском готівкового ринку, що може свідчити про закріплення тренду на міцнішу гривню», — йдеться в тижневику.

УНІАН За матеріалами:

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