НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України — Finance.ua

НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України Сьогодні 11:45 — Валюта

У березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це повідомляє НБУ

У березні зниження курсу було найбільш швидким з початку минулого року.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за березень 1 517,7 млн доларів. При цьому у населення купили 1 236,8 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 1 039,9 млн доларів і купили 1 039,8 млн доларів.

Зазначимо, що на початку квітня курс долара в обмінних пунктах впав до 38,50 гривень.

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