МВФ прогнозує цьогоріч в Україні «мінус» 3% ВВП — Finance.ua

МВФ прогнозує цьогоріч в Україні «мінус» 3% ВВП Вчора 09:28 — Казна та Політика

МВФ прогнозує цьогоріч в Україні «мінус» 3% ВВП

МВФ прогнозує, що зростання ВВП України в 2023 році все ж таки збереже негативну тенденцію та становитиме «мінус» 3 відсотки, що, тим не менше, значно відрізняється від «мінус» 30,3 відсотка за підсумками 2022 року.

Про це йдеться в огляді «Перспективи світової економіки» (WEO), який представив на пресконференції у Вашингтоні головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас.

У документі, зокрема, зазначається, що економічне зростання України поліпшиться до «мінус» 3 відсотка в поточному році. Це суттєво відрізняється від результатів попереднього року, однак все ще не досягає позитивної динаміки, яку спрогнозував на цей рік Світовий банк.

У МВФ також розрахували, що індекс споживчих цін в Україні може зрости з 20,2 у 2022 році до 21,1 у 2023-му. Крім того, очікується скорочення балансу поточного рахунку з 5,7 минулого року до «мінус» 4,4 нинішнього. Зазначається також, що показник безробіття в Україні дещо зменшиться з 24,5 до 20,9 порівняно з 2022 роком, однак це все ж вважається дуже високим рівнем, характерним для країни, охопленої війною.

Водночас оцінка економічного зростання в Україні за підсумками 2022 року становить «мінус» 30,3 відсотка — порівняно з січневим прогнозом, де цей показник очікувався на рівні «мінус» 35 відсотків.

Останні дані засвідчують більшу стійкість української економіки в умовах активних бойових дій та руйнування загарбниками критично важливої інфраструктури.

Зауважується, що війна, розв’язана росією, спричинила вкрай негативний вплив у глобальному вимірі. При цьому можлива ескалація може спровокувати нову енергетичну кризу в Європі та загострити продовольчу безпеку в країнах з низьким рівнем доходу, а провал Чорноморської зернової ініціативи може призвести до підвищення цін на продовольство у світі.

Нагадаємо, в останньому огляді «Перспективи світової економіки» (WEO) МВФ погіршив очікування щодо глобального економічного зростання в 2023 році до 2,8 відсотка. При цьому в аналізі Фонду вказується на високий рівень невизначеності, який спричинили, зокрема, наслідки пандемії, а також війна рф проти України.

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Укрінформ За матеріалами:

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