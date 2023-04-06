Геополітична фрагментація може спричинити скорочення світового ВВП на 1% за 5 років — МВФ — Finance.ua

Геополітична фрагментація може спричинити скорочення світового ВВП на 1% за 5 років — МВФ Сьогодні 20:33

Міжнародний валютний фонд попереджає, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

Про це йдеться у статті експертів МВФ, передає Bloomberg

«Роздроблений світ, швидше за все, буде біднішим», — йдеться статті МВФ.

Згідно з одним змоделюваним Фондом сценарієм світ, розколотий на табори, зосереджені на США та Китаї, з деякими країнами, включаючи Індію та Індонезію, що не приєдналися, може спостерігати падіння ВВП на 1% за п’ять років і на 2% у довгостроковій перспективі.

Відносини між двома найбільшими економіками світу погіршилися останніми роками, оскільки вони все більше бачать одна одну як головну стратегічну та економічну загрозу.

Згідно з аналізом МВФ, ця зміна вже відбулася в останні роки, згідно з якою прямі іноземні інвестиції з другого кварталу 2020 року по четвертий квартал минулого року скоротилися майже на 20% від рівня до пандемії.

Нова стратегічна політика, така як вимоги до джерел і виробництва в Законі про скорочення інфляції та Законі про чипи і науку в США, вказує на те, що незабаром відбудеться зміна транскордонних потоків капіталу.

Також під час дзвінків про доходи компаній почастішали згадки про ресхоринг і «френд-шоринг», що означає переміщення постачальників у країни, що приєдналися.

Окремий аналіз фрагментації фінансової системи МВФ попереджає, що зростання напруженості може спровокувати транскордонний відтік коштів, який загрожуватиме фінансовій стабільності.

У МВФ вважають, що такий розкол між США та Китаєм з 2016 року може скоротити двосторонні транскордонні інвестиційні портфелі та банківські асигнування приблизно на 15%.

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