Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда — Finance.ua

Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда
Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.
Про це йдеться в документі програми, опублікованому на сайті Фонду.
Так, у тексті визначено першочергові вимоги, які Україна виконала ще до початку програми.
Йдеться про три пункти:
- призначити голову Національного антикорупційного бюро (НАБУ): на початку березня за результатами конкурсу Кабмін призначив на цю посаду Семена Кривоноса;
- затвердити з боку уряду та подати до Верховної Ради зміни до бюджету: 21 березня ВРУ затвердила зміни до бюджету на пів трильйона гривень, відповідний закон очікує на підпис президента;
- доручити з боку уряду Міністерству фінансів розробити бюджетну декларацію на 2024-2030 роки: Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 24 березня.
Щодо структурних маяків, які попереду, угодою визначено 19 пунктів. З цих цьогоріч визначено більшість — 17 пунктів. А саме:
- Затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня).
- Подати до ВРУ законопроект про відновлення та посилення статті 52 Бюджетного кодексу, аби мінімізувати ad-hoc зміни до бюджету (кінець травня).
- Ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків, відповідний законопроєкт уряд схвалив на початку лютого (кінець червня).
- Оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом (кінець вересня).
- Представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики (кінець вересня).
- Підготувати план дій, зокрема щодо усунення недоліків, виявлених під час опитування платників податків, як внесок у дорожню карту Національної стратегії доходів (кінець травня).
- Відновити дію статей Бюджетного кодексу щодо обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями для їх надання (кінець травня).
- Внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків (кінець травня).
- Розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання держінвестицій, в рамках чого розширити повноваження Мінфіну (кінець грудня).
- Ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня).
- Розробити стратегію повернення до плаваючого обмінного курсу, послаблення валютного контролю та переходу до інфляційного таргетування (кінець червня).
- Передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут (кінець липня).
- Відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки (кінець липня).
- Законодавчо посилити перевірки політично значущих осіб за стандартами ФАТФ (кінець вересня).
- Спростити систему декларування активів шляхом її об’єднання з іншими базами даних та реєстрами (кінець жовтня).
- Посилити інституційну автономію САП, зокрема, щодо процедур відбору, спроможності регулювати організаційну діяльність, а також механізмів дисципліни та підзвітності (кінець грудня).
- Посилити банківське управління та нагляд: відновити планові перевірки, відокремити підрозділ з питань пов’язаних сторін від банківського нагляду, запровадити консультативний орган при Наглядовому комітеті (кінець вересня);
На 2024 рік визначено лише два структурні маяки:
- Підготувати концепцію санації (оздоровлення) банків у консультаціях з представниками Фонду гарантування вкладів та МВФ (кінець березня 2024 року).
- Впровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності (кінець червня 2024 року).
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