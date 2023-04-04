Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда — Finance.ua

Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда

Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Про це йдеться в документі програми, опублікованому на сайті Фонду.

Так, у тексті визначено першочергові вимоги, які Україна виконала ще до початку програми.

Йдеться про три пункти:

призначити голову Національного антикорупційного бюро (НАБУ): на початку березня за результатами конкурсу Кабмін призначив на цю посаду Семена Кривоноса;

затвердити з боку уряду та подати до Верховної Ради зміни до бюджету: 21 березня ВРУ затвердила зміни до бюджету на пів трильйона гривень, відповідний закон очікує на підпис президента;

доручити з боку уряду Міністерству фінансів розробити бюджетну декларацію на 2024-2030 роки: Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 24 березня.

Щодо структурних маяків, які попереду, угодою визначено 19 пунктів. З цих цьогоріч визначено більшість — 17 пунктів. А саме:

Затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня). Подати до ВРУ законопроект про відновлення та посилення статті 52 Бюджетного кодексу, аби мінімізувати ad-hoc зміни до бюджету (кінець травня). Ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків, відповідний законопроєкт уряд схвалив на початку лютого (кінець червня). Оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом (кінець вересня). Представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики (кінець вересня). Підготувати план дій, зокрема щодо усунення недоліків, виявлених під час опитування платників податків, як внесок у дорожню карту Національної стратегії доходів (кінець травня). Відновити дію статей Бюджетного кодексу щодо обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями для їх надання (кінець травня). Внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків (кінець травня). Розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання держінвестицій, в рамках чого розширити повноваження Мінфіну (кінець грудня). Ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня). Розробити стратегію повернення до плаваючого обмінного курсу, послаблення валютного контролю та переходу до інфляційного таргетування (кінець червня). Передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут (кінець липня). Відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки (кінець липня). Законодавчо посилити перевірки політично значущих осіб за стандартами ФАТФ (кінець вересня). Спростити систему декларування активів шляхом її об’єднання з іншими базами даних та реєстрами (кінець жовтня). Посилити інституційну автономію САП, зокрема, щодо процедур відбору, спроможності регулювати організаційну діяльність, а також механізмів дисципліни та підзвітності (кінець грудня). Посилити банківське управління та нагляд: відновити планові перевірки, відокремити підрозділ з питань пов’язаних сторін від банківського нагляду, запровадити консультативний орган при Наглядовому комітеті (кінець вересня);

На 2024 рік визначено лише два структурні маяки:

Підготувати концепцію санації (оздоровлення) банків у консультаціях з представниками Фонду гарантування вкладів та МВФ (кінець березня 2024 року). Впровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності (кінець червня 2024 року).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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