Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч — Finance.ua

Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч Сьогодні 18:50 — Казна та Політика

Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч

На повернення усім військовим раніше скасованої надбавки в 30 тис. грн на місяць в держбюджеті кошти не передбачені. В Нацбанку пояснили, що й надалі уникатимуть емісійного фінансування дефіциту держбюджету й закликали ретельно прораховувати всі рішення щодо збільшення бюджетних видатків з урахуванням реалістичних джерел їх покриття.

Про це пише Фокус.

Надбавку в 30 тис. грн на період воєнного часу ввели постановою КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року. Виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський каже, що це потребувало біля 50 млрд грн додаткових бюджетних витрат на місяць, але на початку повномасштабної війни ніхто не думав про розрахунки.

Як пояснюють співрозмовники Фокусу скасування надбавки постановою уряду викликане дефіцитом коштів в державному бюджеті. Проте в поправці депутата Дмитра Разумкова до законопроєкту № 8312, яка має повернути військовим втрачені 30 тис. грн, джерела фінансування відповідних бюджетних витрат не окреслені.

Тобто, правка передбачає, що на час дії воєнного стану зарплати держслужбовців та працівників держпідприємств мають не перевищувати десять мінімальних зарплат (67 тис. грн), а заощаджені на обмеженні доходів чиновників кошти спрямовуватимуться на доплати військовим.

Як пояснив Вишлінський, обмеження зарплат в держсекторі покриває лише 2% додаткових витрат на виплату надбавок в 30 тис. грн усім військовим тоді як інші 98% доведеться «надрукувати» або знайти інші джерела фінансування. Мова йде про емісійне фінансування дефіциту держбюджету, до якого Нацбанк був змушений вдаватися в 2022 році шляхом викупу державних облігацій. За рік обсяг такої емісії сягнув 400 млрд грн.

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Але у відповідь на запит Фокусу в Нацбанку підтвердили, що в 2023 році й надалі уникатимуть цієї практики.

«Національний банк є прихильником неемісійного фінансування потреб бюджету заради зменшення ризиків для макрофінансової стабільності України», — заявляють в НБУ.

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У регулятора нагадують, що вже п’ять місяців поспіль завдяки спільними зусиллями Нацбанку і Міністерства фінансів Україні вдається забезпечувати беземісійне фінансування видатків на оборону. В результаті цих дій стійкість валютного ринку посилилася, а інфляція стабільно знижується. Тобто, уникнення емісійного фінансування стає передумовою для захисту доходів громадян, у тому числі — захисників, від інфляційного знецінення.

«Потрібно ретельно прораховувати та економічно вивіряти всі рішення щодо збільшення бюджетних видатків з урахуванням наявності реалістичних джерел їх покриття, адже рішення, що ставлять під загрозу макрофінансову стабільність — загрожують не лише загальній стійкості економіки, а й обороноздатності України», — прокоментували в Нацбанку ситуацію навколо повернення надбавки військовим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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