Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим. Пропонують новий — Finance.ua

Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим. Пропонують новий Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Очільники Сил оборони розкритикували правку до закона, якою раніше спробували повернути військовим виплати у 30 тис. грн, та пропонують зібрати робочу групу для створення нового закону про оплату праці військовослужбовців.

Про це йдеться у листі до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, підписаному головнокомандувачем ЗСУ, міністром оборони, начальником Генштабу ЗСУ, головою Держприкордонслужби та керівниками силових органів. Лист опублікував голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Керівники Сил оборони направили до парламенту лист, у якому нагадують, що депутати пропонують повернути виплати не лише військовим, а й службі цивільного захисту та поліцейським незалежно від покладених завдань та районів проходження служби. Відповідну правку парламентарі раніше проголосували в цілому.

Така пропозиція, наголошують вони, не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, інших силовиків, строковиків та курсантів, а також не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах та складності завдань.

«Ще більш важливо, аби справедлива система оплати існувала не тільки на папері, але й була забезпечена відповідними видатками, — наголошують у Силах оборони. — Розчарування військових черговим актом популізму може мати негативні наслідки для країни».

Як раніше повідомлялося, законопроєкт про повернення виплати 30 тисяч гривень військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол.

Відтак у листі пропонується створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генерального штабу ЗСУ для розробки змін до законодавства, які б регулювали зазначені авторами листа проблеми. Такі зміни мають бути внесені до зали парламенту не пізніше кінця травня.

В середині квітня нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль зареєстрував у Раді блокуючу постанову про скасування рішення про повернення додаткових виплат військовим поза межами бойових дій. Поки ця постанова не буде розглянута у парламенті, спікер не має право підписати закон.

У листі закликають не розглядати у залі цю блокуючу постанову доти, доки новий законопроєкт не буде внесено до парламенту.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій, а також службі цивільного захисту та поліцейським.

Правка повертає надбавку шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис грн.

За словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, для повернення виплат у 30 тис. грн військовим необхідно додаткові 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити до 3 млрд грн.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.