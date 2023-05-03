У РНБО прокоментували додаткові виплати військовослужбовцям — Finance.ua

У РНБО прокоментували додаткові виплати військовослужбовцям Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто перебуває у тилу.

Про це посадовець сказав в ефірі телемарафону, коментуючи лист до Верховної Ради від керівників Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії і Головнокомандувача ЗСУ.

За словами Данілова, він підтримує позицію, коли люди, які не перебувають на фронті, не мають отримувати додаткові виплати.

«Якщо люди на передовій, на фронті, вони отримують 100 тисяч гривень плюс. Якщо вони на сьогодні є курсантами, перебувають у Мукачевому, умовно, або інших містах, чи це справедливо, що вони мають отримувати доплату як військовослужбовці за виконання військових речей? Я вважаю, що це несправедливо», — наголосив секретар РНБО.

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Він також нагадав, що з 1 лютого всім військовослужбовцям підвищили зарплату.

«Треба бути чесними. І ті люди, які справді воюють, вони заслуговують на більше, ніж сьогодні може дозволити собі держава. Але ті люди, які перебувають, умовно, в глибокому тилу, додатково додавати їм ще 30 тисяч? Давайте будемо чесними, депутати мали б розуміти, що треба рахувати наші спільні гроші. У нас не вистачає ресурсів, партнери нам допомагають. Тож, дискусія має бути щира і правдива, і головне — справедлива», — підсумував Данілов.

УНІАН За матеріалами:

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