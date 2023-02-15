Виплати військовим у 2023 році: Якою буде допомога в разі бойового поранення — Finance.ua

Виплати військовим у 2023 році: Якою буде допомога в разі бойового поранення Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Виплати військовим у 2023 році: Якою буде допомога в разі бойового поранення

Українські військовослужбовці у разі поранення мають право отримати виплати. Їх розмір залежить від тяжкості поранення й від того, чи зумовило воно настання інвалідності.

Про це розповів адвокат та керівний партнер ЮФ «Соціальний паритет» Дмитро Йовдій.

Якщо військовий під час проходження військової служби отримав поранення, для нього передбачена одноразова грошова допомога.

При цьому юрист уточнив, що поранення може бути отримане під час несення служби, але не пов’язане з виконанням бойових завдань чи бойових зіткнень.

«Ми говоримо саме про бойове поранення», — зазначив Йовдій.

Які розміри виплат передбачені при пораненні військових

Розмір одноразової допомоги залежить від важкості поранення й від того, чи зумовило воно настання інвалідності.

Приблизні розміри у 2022 році становили від 600 тисяч до майже мільйона гривень.

Залежно від групи інвалідності, військові у 2023 році отримуватимуть такі виплати:

I група інвалідності — 1 073 600 гривень (400-кратний розмір прожиткового мінімуму);

II група інвалідності – 805 200 гривень (300-кратний розмір прожиткового мінімуму);

III група інвалідності — 671 000 гривень (250-кратний розмір прожиткового мінімуму).

У випадку, якщо військовий отримав поранення, яке не зумовило інвалідність, однак призвело до часткової втрати працездатності, то залежно від її ступеня розмір виплат коливався від 134 тисяч до 187 тисяч гривень (від 50 до 70 прожиткових мінімумів).

Варто зазначити, що з 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум становить 2 684 гривні.

Адвокат пояснює: право військового на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка встановлює наявність або відсутність інвалідності та ступінь втрати працездатності. Зі свого боку військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про зв’язок поранення із захистом батьківщини та несенням військової служби. У випадку незгоди з рішенням зазначених комісій, їх можна оскаржити.

ВЛК, окрім того, що з’ясовує причини й обставини загибелі чи поранення, також встановлює факт придатності чи непридатності особи до несення військової служби.

Довідка Finance.ua:

з 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

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