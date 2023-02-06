У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових — Finance.ua

У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових

З 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Заступник начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Міністерства оборони Олег Рогаль у коментарі виданню АрміяInform роз’яснив , як зміняться зарплати військових.

Як зміниться виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях

З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться — як були торік 100 тисяч гривень, так і залишаться 100 тисяч гривень.

Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50 %. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — це мінімальне грошове забезпечення було минулого року — то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень — три мінімальні заробітні плати.

На «передній» лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою винагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць.

Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень щомісячно

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

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