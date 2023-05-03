Повернення виплат військовим у 30 тис. грн можливе лише за рахунок збільшення податків — Мінфін — Finance.ua

Повернення виплат військовим у 30 тис. грн можливе лише за рахунок збільшення податків — Мінфін Сьогодні 15:36 — Казна та Політика

Повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень можливе лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору втричі.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Forbes Business Breakfast.

Міністр заявив, що вважає, що питання повернення виплат 30 тисяч гривень не є підтримкою армії та взагалі не про це. Тому що систему мотивації виплати військовим має визначати військове керівництво.

«Це має визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначились, у них є відповідні накази, де чомусь ніхто не каже, що у нас, крім 30 та 100 тисяч, є ще 50 тисяч. І таку виплату отримають досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації, які всередині військового блоку», — додав Марченко.

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Він наголосив, що з такою системою в Міністерстві фінансів погоджуються.

«...А коли йде популізм, масштабів, які важко стримати. Ну, я не буду підбирати слова, кажучи, що можливо ми подумаємо і порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати. Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% та військовий збір в 3 рази і це можна профінансувати. Інших варіантів, як це можна профінансувати не існує», — сказав Марченко.

Він пояснив, що забирати на ці потреби кошти в інших категорій, наприклад з зарплат держслужбовців неможливо, оскільки «це не сполучені посудини».

Зарплати держслужбовців фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

«А от армію, я ще раз підкреслю, ми маємо фінансувати за рахунок податків власного бізнесу. Тому збільшуючи видатки на армію, треба розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує. Тому моя реакція була категорична і я її не зміню», — резюмував глава Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій, а також службі цивільного захисту та поліцейським. Правка повертає надбавку шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис грн;

за словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, для повернення виплат у 30 тис грн військовим необхідно додаткові 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити до 3 млрд грн;



очільники Сил оборони розкритикували правку до закона, якою раніше спробували повернути військовим виплати у 30 тис грн, та пропонують зібрати робочу групу для створення нового закону про оплату праці військовослужбовців.



Економічна Правда За матеріалами:

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