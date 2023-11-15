Стало відомо, коли США розглянуть пакет фінансової допомоги для України — Finance.ua

Стало відомо, коли США розглянуть пакет фінансової допомоги для України Вчора 16:13 — Казна та Політика

Стало відомо, коли США розглянуть пакет фінансової допомоги для України

У палаті представників США планують розглянути запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні та Ізраїлю після Дня Подяки, який відбудеться в цьому році 23 листопада. Також цей пакет допомоги включатиме й підтримку для Тайваню та посилення кордону США.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, пише CNN.

Він зауважив, що «дуже сильно хоче», аби всі чотири запити Байдена було схвалено. Йдеться про підтримку щодо України, Ізраїлю, захисту кордону та допомоги Індійсько-Тихоокеанському регіону.

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«У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет законів про безпеку кордонів, який матиме двопартійну підтримку. Але ми повинні зробити це, і як тільки ми повернемося з Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були прийняті, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом», — наголосив Чак Шумер.

Коли його запитали про зусилля Республіканської партії в Палаті представників, які стосуються розділення пакету на менші окремі законопроєкти, він відповів, що для цього потрібна підтримка всіх чотирьох.

«І я збираюся наполегливо, дуже наполегливо працювати над тим, щоб всі чотири законопроекти були прийняті», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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