Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України — Finance.ua

Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України Вчора 10:32 — Казна та Політика

Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Палата представників ухвалила законопроект спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну. Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п’ятниці.

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Документ передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків уряду США: військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм.

Фінансування всіх інших федеральних операцій, включаючи оборону, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України та Ізраїлю документ не передбачає.

Нагадаємо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування допомоги Україні.

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Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а «український» пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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