Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році — Finance.ua
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Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році

Особисті фінанси
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Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році
Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році
Адміністративний збір та плата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будуть стягуватися в розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який законом визначено на 1 січня 2024 року, в якому подаються відповідні документи для реєстрації або запиту на отримання відомостей з реєстру. Ці суми округлюються до найближчих 10 гривень.
Про це пишуть Новини. Live за посиланням на Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
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Прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2024 року, складає 3 028 гривень.
Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році
Не передбачено стягування адміністративного збору за державну реєстрацію у таких випадках:
  • внесення змін до інформації про професійні спілки, їхні організації чи об'єднання;
  • зміни в інформації про юридичну особу, фізичну особу — підприємця та громадське формування, яке не є юридичною особою, включаючи зміни у статутних документах, пов’язані з їх адаптацією до вимог законів;
  • зміни в інформації про юридичних осіб та їхні документи, пов’язані з адміністративно-територіальною реформою України, а також зміни адреси юридичної особи чи місця проживання фізичної особи через перейменування вулиць, площ, майданів тощо.
Якщо законами визначений строк для адаптації, адміністративний збір не стягується при внесенні змін у визначений цими законами строк.
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Якщо відмовлено в державній реєстрації, адміністративний збір не повертається. У випадку, якщо протягом місяця після відмови заявник повторно подає документи для реєстрації, адміністративний збір не стягується.
Нагадаємо, в Україні готують перегляд спрощеної системи оподаткування, тобто зокрема і правил для фізосіб-підприємців (ФОПів). Серед іншого, планується перекроїти розподіл ФОПів за групами та запровадити диференційовані податкові ставки для різних видів діяльності. Щоправда, відбудеться така реформа не найближчим часом.
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За матеріалами:
Novyny.live
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