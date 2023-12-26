Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка) — Finance.ua
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Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)

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Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)
Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)
Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначним чином знизився у 2023 році - до 2,44 балів з 5-ти можливих (2,48 балів у другій половині 2022 року). Такими є результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією за аналітичної підтримки Gradus Research.
Попри те, що оцінка СЕО членських компаній Асоціації поточного стану інвестиційного клімату у 2023 році залишається переважно негативною, кількість топ-менеджерів, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними, зросла майже вдвічі.
Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)
Наразі більшість, а саме 84% опитаних директорів членських компаній Асоціації вважають інвестклімат несприятливим. Втім серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим — з 37% до 24%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 7% топ-менеджерів, і ще 9% вважають його скоріше сприятливим.
Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)
Попри війну 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну (рік тому так вважали 17% респондентів). При цьому 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Що саме псує інвестклімат

Головними негативними факторами залишається вторгнення росії на територію України та корупція в державі.
Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)
Натомість серед позитивних факторів найчастіше виділяють такі:
  • Статус кандидата на вступ до ЄС
  • Дерегуляційні ініціативи
  • Диджиталізація державних послуг
  • Скасування мит і квот на український експорт ЄС та низкою інших країн
  • Транспортний безвіз з ЄС

Прогнози на майбутнє

Оцінка динаміки інвестклімату за попередній рік залишається стриманою. Майже половина респондентів, а саме 48% вказують на погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що суттєвих змін не відбулось, і 13% вважають, що інвестклімат поліпшився. Протягом наступних шести місяців 38% очікують подальшого погіршення ситуації, а 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін. Водночас 14% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.
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Повномасштабна військова агресія росії проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому та третьому місцях — корупція та слабка судова система. Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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