Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка) — Finance.ua

Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка) Сьогодні 14:02

Інвестиційна привабливість України: що про це думає бізнес (інфографіка)

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначним чином знизився у 2023 році - до 2,44 балів з 5-ти можливих (2,48 балів у другій половині 2022 року). Такими є результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією за аналітичної підтримки Gradus Research.

Попри те, що оцінка СЕО членських компаній Асоціації поточного стану інвестиційного клімату у 2023 році залишається переважно негативною, кількість топ-менеджерів, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними, зросла майже вдвічі.

Наразі більшість, а саме 84% опитаних директорів членських компаній Асоціації вважають інвестклімат несприятливим. Втім серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим — з 37% до 24%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 7% топ-менеджерів, і ще 9% вважають його скоріше сприятливим.

Попри війну 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну (рік тому так вважали 17% респондентів). При цьому 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Що саме псує інвестклімат

Головними негативними факторами залишається вторгнення росії на територію України та корупція в державі.

Натомість серед позитивних факторів найчастіше виділяють такі:

Статус кандидата на вступ до ЄС

Дерегуляційні ініціативи



Диджиталізація державних послуг



Скасування мит і квот на український експорт ЄС та низкою інших країн



Транспортний безвіз з ЄС



Прогнози на майбутнє

Оцінка динаміки інвестклімату за попередній рік залишається стриманою. Майже половина респондентів, а саме 48% вказують на погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що суттєвих змін не відбулось, і 13% вважають, що інвестклімат поліпшився. Протягом наступних шести місяців 38% очікують подальшого погіршення ситуації, а 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін. Водночас 14% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.

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Повномасштабна військова агресія росії проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому та третьому місцях — корупція та слабка судова система. Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.

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