Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду — Finance.ua

Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду

Білл Гросс, відомий інвестор та засновник компанії Pacific Investment Management Co., вважає американські акції та облігації невигідними інструментами для інвестування у поточних умовах.

Про це пише Bloomberg.

«Я б уникав акцій та бондів у плані майбутньої сумарної прибутковості», — написав він у черговому інвестиційному прогнозі який цитує Bloomberg.

Читайте також Чи варто інвестувати в землю — думка експерта

Натомість інвестор рекомендує розглянути арбітраж зі злиття — тобто ставки на зростання або зниження котирувань паперів компаній, які беруть участь у злиттях та поглинаннях. Зокрема, він назвав як перспективні акції Activision Blizzard, яку купує Microsoft Corp., і Capri Holdings, що знаходиться в процесі поглинання з боку компанії Tapestry.

Свій песимізм щодо фондового ринку Гросс пояснює тим, що котирування паперів компаній виглядають переоціненими на тлі прибутковості держбондів, що зростає, з урахуванням очікуваного корпоративного прибутку.

Читайте також НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній

Ринок облігацій також не викликає у Гросса особливого оптимізму, оскільки він вважає, що Федрезерв не зможе різко знизити відсоткові ставки найближчим часом, оскільки інфляція навряд чи опуститься нижче за 3% за цільового значення в 2%.

«Особисто я не вірю, що Пауелл (голова Федеральної резервної системи) захоче або зможе суттєво знизити короткострокові процентні ставки з урахуванням того, що майбутнє обіцяє інфляцію у 3%», — написав він.

Раді анонсувати унікальну подію! Конференція ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! Якщо тобі цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів — тобі сюди https://tinyurl.com/53k9fyrk.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.