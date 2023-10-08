Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду — Finance.ua
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Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду

Особисті фінанси
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Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
Білл Гросс, відомий інвестор та засновник компанії Pacific Investment Management Co., вважає американські акції та облігації невигідними інструментами для інвестування у поточних умовах.
Про це пише Bloomberg.
«Я б уникав акцій та бондів у плані майбутньої сумарної прибутковості», — написав він у черговому інвестиційному прогнозі який цитує Bloomberg.
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Натомість інвестор рекомендує розглянути арбітраж зі злиття — тобто ставки на зростання або зниження котирувань паперів компаній, які беруть участь у злиттях та поглинаннях. Зокрема, він назвав як перспективні акції Activision Blizzard, яку купує Microsoft Corp., і Capri Holdings, що знаходиться в процесі поглинання з боку компанії Tapestry.
Свій песимізм щодо фондового ринку Гросс пояснює тим, що котирування паперів компаній виглядають переоціненими на тлі прибутковості держбондів, що зростає, з урахуванням очікуваного корпоративного прибутку.
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Ринок облігацій також не викликає у Гросса особливого оптимізму, оскільки він вважає, що Федрезерв не зможе різко знизити відсоткові ставки найближчим часом, оскільки інфляція навряд чи опуститься нижче за 3% за цільового значення в 2%.
«Особисто я не вірю, що Пауелл (голова Федеральної резервної системи) захоче або зможе суттєво знизити короткострокові процентні ставки з урахуванням того, що майбутнє обіцяє інфляцію у 3%», — написав він.
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