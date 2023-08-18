НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній Сьогодні 09:48 — Особисті фінанси

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 18 компаній

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів — до нього включили ще 18 компаній.

Такі компанії стверджують, що залучають кошти з метою нібито інвестування, зокрема у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. Як правило, для громадян це закінчується повною або частковою втратою активів.

Як зазначив член комісії Іраклій Барамія, офіси таких компаній часто знаходяться на території України, однак вони можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Нещодавно його було доповнено наступними сумнівними проєктами:

Хто потрапляє до цього списку

Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.

Перелік включає проєкти, що підпадають під ознаки шахрайських:

проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;

проєкти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;

проєкти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).

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