Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну — Finance.ua
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Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну

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Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через війну
Світовий банк прогнозує зростання економіки України у 2024 році на рівні 3,2%. Торік у жовтні банк очікував, що ВВП зросте на 4,0%.
Про це свідчить прогноз СБ щодо світової економіки.
«Перспективи України залишаються вельми невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році», — йдеться у доповіді.
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Світовий банк очікує, що «активні військові дії продовжуватимуться протягом 2024 року».
При цьому базові ефекти та разові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, будуть нівельовані.
«Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію», — йдеться у доповіді.
За даними Світового банку, в Україні темпи зростання ВВП збільшилися приблизно на 4,8% у 2023 році після різкого спаду попереднього року. Тим не менш, у 2023 році обсяг виробництва залишався приблизно на 30% нижче рівня до вторгнення.
«Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм та додатковими державними видатками, хоча і за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку», — йдеться у доповіді.
Хоча припинення Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року продовжує чинити знижувальний тиск на експорт зерна, «Україна успішно визначила альтернативні маршрути експорту зерна, які підтримали цей сектор», зазначають у банку.

Довідка Finance.ua:

  • уряд України прогнозує, що ВВП України зросте на 5,0% у 2023 році. 2024 року очікується уповільнення до 4,6%;
  • в листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (після попереднього діапазону 1−3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3−4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими;
  • НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз — 3,5%). За прогнозом НБУ, прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз — 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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