Світовий банк виділить Україні додаткові $1,3 мільярда — Finance.ua

Світовий банк виділить Україні додаткові $1,3 мільярда Сьогодні 11:02

Світовий банк виділить Україні додаткові $1,3 мільярда

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Куди направлять гроші? За словами прем'єра, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

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«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», — написав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

нещодавно Світовим банком було ухвалено два нові проєкти — «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE) та «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE). Проєкт INSPIRE на суму 1,2 млрд дол. США має на меті покращення та розвиток програм соціального захисту та допомоги. Проєкт ARISE обсягом 550 млн дол. США спрямований на відновлення сільського господарства;

у межах мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів Україна цьогоріч отримала понад 14 млрд доларів США.



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