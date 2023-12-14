МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF — Finance.ua

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF Сьогодні 11:46 — Казна та Політика

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

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«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету», — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у мережі Х (Twitter).

Прем'єр подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та співробітникам МВФ «за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ».

Довідка Finance.ua:

11 грудня, Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України;

таким чином, Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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