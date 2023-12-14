МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF — Finance.ua
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МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Казна та Політика
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МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.
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«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
«Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету», — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у мережі Х (Twitter).
Прем'єр подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та співробітникам МВФ «за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ».

Довідка Finance.ua:

  • 11 грудня, Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України;
  • таким чином, Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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