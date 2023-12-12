Перегляд програми з МВФ: Железняк назвав нові вимоги до України — Finance.ua

Перегляд програми з МВФ: Железняк назвав нові вимоги до України Сьогодні 14:05 — Казна та Політика

Перегляд програми з МВФ: Железняк назвав нові вимоги до України

Оновлений у межах другого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом меморандум про фінансову та економічну політику має 12 нових структурних маяків.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

«На найближчу перспективу додалася лише одна умова: знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 року на 0,5% ВВП мінімум за потреби. Це десь +38 млрд грн», — зазначив він.

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За даними депутата, до кінця березня необхідно внести зміни до процесуального кодексу щодо розгляду справ у першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів.

До кінця червня, крім перезавантаження БЕБ, слід здійснити зовнішній аудит фінансового стану компаній центрального теплопостачання, відокремлення боргів до і після лютого 2022 року.

«До кінця липня: провести аудит податкових пільг та втрат від них для дизайну реформи, прийняти закон, який запустить новий суд для розгляду адмінсправ проти держорганів (НБУ, НАБУ, НАЗК)», — назвав ще два маяки Железняк.

Він додав, що оновлена програма також передбачає розроблення до кінця серпня політики державної власності держпідприємств, дивідендної політики і стратегії приватизації, а до кінця вересня — визначення держкомпаній, які найбільше постраждали від війни, та оцінку фіскальних і квазіфіскальних ризиків, а також завершення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом і публікацію його звіту.

Крім того, до кінця жовтня має бути проведено діагностику процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету, а до кінця 2024 року ухвалено постанову Кабміну з планом дій і таймлайном, які встановлять чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними витратами, а також визначать Міністерство фінансів відповідальним за нагляд.

«І ще додався один перманентний структурний маяк про те, що всі банки у мажоритарній власності держави лишаються в управлінні Мінфіну. А всі націоналізовані несистемні банки передати Фонду гарантування вкладів», — зазначив Железняк.

Він додав, що з маяків, які були в програмі, дедлайн для апдейту програми кредитів «5−7-9» перенесли на кінець березня 2024 року, а маяк з оздоровлення банківського сектору — з кінця березня на кінець грудня 2024 року.

«В цілому ситуація по всім 35-ти structural benchmarks (структурним маякам. — Ред.): 13 — виконані вчасно, чотири — виконані зі зривом дедлайнів, два — перенесено строк, чотири — в процесі виконання, 12 — нові», — підсумував депутат.

Довідка Finance.ua:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду в понеділок завершила другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення SDR664 млн третього траншу ($881 млн за поточним курсом);

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, розраховує на виконання партнерами України зобов’язань щодо її зовнішнього фінансування, узятих ними в межах відкритої Фондом у березні цього року 4-річної програми розширеного фінансування EFF.



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