Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС — Finance.ua
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Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС

Казна та Політика
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Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
Кабмін затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператора газотранспортної системи України»: трьох незалежних членів та одного представника держави.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки.
Рішення уряд ухвалив у рамках проведення корпоративної реформи ТОВ.
Незалежними членами стали: Девід Чарльз Девіс; Ян Чадам; Сергій Коновець.
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Уряд мав сформувати наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця жовтня 2023 року згідно з зобовʼязаннями МВФ.
«Призначення наглядової ради в „Оператор ГТС України“ є одним із структурних маяків, які МВФ визначив перед Україною. У нас був чіткий дедлайн, і ми його виконали», — прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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