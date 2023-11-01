Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС — Finance.ua

Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
Кабмін затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператора газотранспортної системи України»: трьох незалежних членів та одного представника держави.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки.
Рішення уряд ухвалив у рамках проведення корпоративної реформи ТОВ.
Незалежними членами стали: Девід Чарльз Девіс; Ян Чадам; Сергій Коновець.
Читайте також
Представницею держави уряд призначив заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.
Уряд мав сформувати наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця жовтня 2023 року згідно з зобовʼязаннями МВФ.
«Призначення наглядової ради в „Оператор ГТС України“ є одним із структурних маяків, які МВФ визначив перед Україною. У нас був чіткий дедлайн, і ми його виконали», — прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною