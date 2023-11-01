Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС — Finance.ua

Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС

Кабмін затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператора газотранспортної системи України»: трьох незалежних членів та одного представника держави.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Рішення уряд ухвалив у рамках проведення корпоративної реформи ТОВ.

Незалежними членами стали: Девід Чарльз Девіс; Ян Чадам; Сергій Коновець.

Представницею держави уряд призначив заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.

Уряд мав сформувати наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця жовтня 2023 року згідно з зобовʼязаннями МВФ.

«Призначення наглядової ради в „Оператор ГТС України“ є одним із структурних маяків, які МВФ визначив перед Україною. У нас був чіткий дедлайн, і ми його виконали», — прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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