«Оператор ГТС» може вийти на ринок електроенергії — Finance.ua

«Оператор ГТС» може вийти на ринок електроенергії Сьогодні 05:28 — Енергетика

Ухвалений Верховною Радою закон щодо оптимізації структури власності «Оператора ГТС» («ОГТСУ») дозволяє перепрофілювати частину компресорних станцій в газові електростанції.

Про це повідомив у Facebook колишній гендиректор «Оператора ГТС» Сергій Макогон.

За його словами, Рада у законопроєкті № 9311−1-д схвалила правку голови енергокомітету ВР Андрія Геруса.

Відповідно до схваленої правки, «ОГТСУ» на період до 1 січня 2027 року має право отримати ліцензію з виробництва електроенергії та стати виробником електроенергії з природного газу на електроустановках.

«Ця правка дозволить „ОГТСУ“ перепрофілювати частину компресорних станцій, які вже не використовуються для транзиту, в газові електростанції, які зможуть виробляти електричну енергію та балансувати енергосистему», — пояснив Макогон.

Економічна Правда За матеріалами:

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