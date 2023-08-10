«Оператор ГТС» може вийти на ринок електроенергії — Finance.ua
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«Оператор ГТС» може вийти на ринок електроенергії

Енергетика
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Ухвалений Верховною Радою закон щодо оптимізації структури власності «Оператора ГТС» («ОГТСУ») дозволяє перепрофілювати частину компресорних станцій в газові електростанції.
Про це повідомив у Facebook колишній гендиректор «Оператора ГТС» Сергій Макогон.
За його словами, Рада у законопроєкті № 9311−1-д схвалила правку голови енергокомітету ВР Андрія Геруса.
Відповідно до схваленої правки, «ОГТСУ» на період до 1 січня 2027 року має право отримати ліцензію з виробництва електроенергії та стати виробником електроенергії з природного газу на електроустановках.
«Ця правка дозволить „ОГТСУ“ перепрофілювати частину компресорних станцій, які вже не використовуються для транзиту, в газові електростанції, які зможуть виробляти електричну енергію та балансувати енергосистему», — пояснив Макогон.
За матеріалами:
Економічна Правда
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