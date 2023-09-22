Програма МВФ: Железняк назвав 5 «проблемних маяків» України — Finance.ua
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Програма МВФ: Железняк назвав 5 «проблемних маяків» України

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Програма МВФ: Железняк назвав 5 «проблемних маяків» України
Програма МВФ: Железняк назвав 5 «проблемних маяків» України
Формально фінансування США, Канади, Японії та Світового банку для України прив’язане до виконання програми з МВФ. Однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, у нас є 5 «проблемних маяків».
За його словами, ще кілька тижнів тому у нас було 5 «проблемних маяків», стосовно яких була значна затримка з виконанням або взагалі проблема з виконанням:
  • маяк № 9 «Вступ в силу закону про відновлення декларацій». Майже виконано, але термін був до кінця липня;
  • маяк № 8 «Передати управління ОГТС до Міненерго та погодити новий Статут». Термін був до кінця липня, а передачу виконають в кінці вересня;
  • маяк № 18 «Обрання наглядової Ради ОГТС»;
  • маяк № 14 «Прийняття змін до закону про фінансовий моніторинг»: Железняк запевняє, що дедлайн на кінець вересня буде провалено;
  • маяк № 6 «Відновлення перевірок»: зараз МВФ вимагає відновлення перевірок, уряд вніс законопроєєкт, але з ним нічого не відбувається.
«Тут як в університеті, якщо пропустив дедлайн і здав роботу на день пізніше — провалив завдання. І це точно впливає і на довіру, і на майбутні фінансові рішення. По часу, у нас ще він є десь до середини жовтня. І тут головне підтягнути всі борги. І не накопичувати нові. Тому що, нагадаю, у нас розрахунок на гроші МВФ, Світового банку та США вже закладений у Бюджет. І якщо там виникне проблема, то знайти такі гроші в іншому місці не вийде», — пояснює Железняк.
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Він зазначив також, що деякі рішення будуть прийматися і сьогодні. На засіданні Уряду буде прийнято рішення передати управління «Оператора газотранспортної системи України» до Міненерго.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Транші Міжнародного валютного фонду становитимуть 5,4 млрд доларів;
  • МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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