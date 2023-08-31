Україна зробила крок до виконання структурного маяка МВФ — Finance.ua
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Україна зробила крок до виконання структурного маяка МВФ

Казна та Політика
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Україна зробила крок до виконання структурного маяка МВФ
Україна зробила крок до виконання структурного маяка МВФ
Україна наблизилася до виконання ще одного структурного маяку МВФ.
«Президент нарешті, через 19 днів, підписав № 9311−1-д про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України», — заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
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В Меморандумі з МВФ зазначалося, що до кінця липня 2023 року Україна мала передати пакет акцій Оператора ГТС безпосередньо Міністерству енергетики та прийняти новий статут.
Ухвалений 28 липня закон на законодавчому рівні визначає правові, економічні та організаційні засади переходу до моделі єдиної компанії шляхом приєднання АТ «Магістральні газопроводи України» до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
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Тобто закон передбачає передачу частки ТОВ «Оператор ГТС України» в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ «МГУ» до ТОВ «Оператор ГТС України», а також призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ «Оператор ГТС України», яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ «Оператор ГТС України».
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Нагадаємо, раніше Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості».
«Це +1 виконаний структурний маяк МВФ № 10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№ 12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій», — зазначав перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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