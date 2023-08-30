Пишний: Оновлення Стратегії розвитку фінсектору — ще один виконаний маяк угоди з МВФ
Оновлення Стратегії розвитку фінсектору, передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, свідчить про готовність України виконувати свої зобов’язання.
На цьому у Фейсбуці наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.
«Нагадаю, що оновлення Стратегії передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом і є, на мій погляд, ще одним свідченням для міжнародних партнерів про нашу готовність виконувати свої зобов’язання», — зазначив голова НБУ.
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Він підкреслив, що затверджена Стратегія є максимально актуальним відображенням бачення майбутнього фінсектору в короткостроковій та середньостроковій перспективах, зважаючи на обставини війни і, відповідно, неймовірний рівень невизначеності.
Усі ініціативи та заходи в межах Стратегії будуть спрямовані на забезпечення фінансової стійкості країни, недопущення погіршення ситуації зараз, на етапі спротиву російській агресії («фокус спротиву») та на створенні умов для відбудови й зростання економіки України після Перемоги («фокус відновлення»).
«Це означає, що фінансовий сектор буде не просто реагувати на поточні виклики, він буде проходити етап трансформації та вдосконалення, щоб сприяти подальшому відновленню та зростанню економіки», — додав Пишний.
Нагадаємо, Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.
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