Пишний: Оновлення Стратегії розвитку фінсектору — ще один виконаний маяк угоди з МВФ Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Пишний: Оновлення Стратегії розвитку фінсектору — ще один виконаний маяк угоди з МВФ

Оновлення Стратегії розвитку фінсектору, передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, свідчить про готовність України виконувати свої зобов’язання.

На цьому у Фейсбуці наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Нагадаю, що оновлення Стратегії передбачене Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом і є, на мій погляд, ще одним свідченням для міжнародних партнерів про нашу готовність виконувати свої зобов’язання», — зазначив голова НБУ.

Він підкреслив, що затверджена Стратегія є максимально актуальним відображенням бачення майбутнього фінсектору в короткостроковій та середньостроковій перспективах, зважаючи на обставини війни і, відповідно, неймовірний рівень невизначеності.

Усі ініціативи та заходи в межах Стратегії будуть спрямовані на забезпечення фінансової стійкості країни, недопущення погіршення ситуації зараз, на етапі спротиву російській агресії («фокус спротиву») та на створенні умов для відбудови й зростання економіки України після Перемоги («фокус відновлення»).

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«Це означає, що фінансовий сектор буде не просто реагувати на поточні виклики, він буде проходити етап трансформації та вдосконалення, щоб сприяти подальшому відновленню та зростанню економіки», — додав Пишний.

Нагадаємо, Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

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