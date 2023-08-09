Чи можливе в Україні зниження податків: відповідь міністра фінансів — Finance.ua

Чи можливе в Україні зниження податків: відповідь міністра фінансів Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Чи можливе в Україні зниження податків: відповідь міністра фінансів

Ідея президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю « Радіо Свобода ».

«Звичайно, я поділяю таку позицію президента, підкреслюючи, що будь-які зміни потребують ретельних розрахунків і часу, який необхідний для цього. Президент це також розуміє. Він розуміє, що, умовно кажучи, зараз, коли ми на 50% залежні від наших партнерів, коли ми на рік залучаємо 42 мільярди доларів, і партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо», — сказав він.

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Марченко заявив, що в Україні це не завжди розуміють та пропонують зробити «рай і звільнення від оподаткування».

«Ні! Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу — це збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви — будемо переконувати платників податків ми. Це дуже принципові речі», — сказав міністр.

За його словами, президент розуміє, що на цей момент часу це складно і дуже ризиковано, і неможливо.

«Тому після кінця війни повернемося до цього питання. Я думаю, що повернемося у будь-якому випадку. Може бути інший міністр фінансів, який зможе це питання реалізувати. Інший уряд. Багато зміниться», — додав Марченко.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції заявив, що є прихильником зниження податків;

«Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим», — сказав він;

водночас в Україні з 1 липня 2023 року повернули довоєнні податки, скасувавши зміни, ухвалені навесні 2022 року.

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