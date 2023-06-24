Сплата податків: як відрізняються ставки в Україні та країнах ЄС — Finance.ua
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Сплата податків: як відрізняються ставки в Україні та країнах ЄС

Особисті фінанси
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Сплата податків: як відрізняються ставки в Україні та країнах ЄС
Сплата податків: як відрізняються ставки в Україні та країнах ЄС
В Україні рівень оподаткування вважається середньоєвропейським. Такі результати порівняння ключових ставок податків, які платять українці та жителі держав Європейського Союзу (ЄС).
Про це інформує пресслужба Державної податкової служби.

Які податки в Україні

Як зазначається, найбільша питома вага 2022 року в надходженнях до загального фонду держбюджету, які контролюють податківці, становлять:
  • Податок на додану вартість (ПДВ) — 30,8%;
  • Податок та збір на доходи фізичних осіб — 21,4%;
  • Податок на прибуток — 16,9%.
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Податківці навели ці ж ставки, які платять європейці. Примітно те, що за результатом порівняння виявилося, що загалом в країні - середньоєвропейський рівень оподаткування. Зараз діють такі ставки:
  • ПДВ — 20% (загальна ставка),
  • податок та збір на доходи фізичних осіб — 18%;
  • податок на прибуток — 18%.

Угорщина

  • Податок на додану вартість становить 27%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 9% — 19%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) 15% — 40%.

Польща

  • Податок на додану вартість — 23%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 19%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 26,14 тис. євро — 12%, понад 26,14 тис. євро — 35%.

Італія

  • Податок на додану вартість — 22%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 24%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 15 тис. євро — 23%, від 15 тис. до 28 тис. євро — 25%, від 28 тис. до 50 тис. євро — 35%, понад 50 тис. — 43%.

Іспанія

  • Податок на додану вартість — 21%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 25%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 12,45 тис. євро — 9,5%, від 12,45 тис. до 20,2 тис. євро — 12%, від 20,2 тис. до 35,2 тис. євро — 15%, від 25,2 тис. євро до 60 тис. євро — 18,5%, від 60 тис. до 300 тис. євро — 22,5, понад 30 тис. євро — 24,5%, для нерезидентів 24%.

Латвія

  • Податок на додану вартість — 21%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 20%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) — до 20 тис. євро — 20%, від 20 тис. до 78 тис. євро — 23%, понад 78 тис. — 31%.

Литва

  • Податок на додану вартість — 21%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 15%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) — до 101 тис. — 20%, понад 101 тис. євро — 32%

Чехія

  • Податок на додану вартість — 21%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 19%;
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) — до 77,9 тис. євро — 15%, понад 77,9 тис. євро — 23%.

Німеччина

  • Податок на додану вартість — 19%;
  • Податок на прибуток (юридичні особи) — 15%;
  • додатково Central government surcharge 0.825%; Regional government surcharge; Local government surcharge 14,11%; комбінована ставка (all-in rate) 29,941%.
  • Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 9,4 тис. євро — 0%, від 9,4 тис. до 57 тис. євро — 14%, від 57 тис. до 270,5 тис. євро — 42%, понад 270,5 тис. євро — 45%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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