В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору — Finance.ua

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору Сьогодні 17:01

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою.

Про це повідомляє пресслужбу Мінфіну.

Стратегія затверджена за результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Цей документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектору, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни. Його розроблення передбачено Меморандумом з МВФ.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на:

короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом;

середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачено поступову лібералізацію фінансових ринків та повернення монетарної політики до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Зазначимо, Рада з фінансової стабільності 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України. Члени Ради домовилися про проведення установами-підписантами публічної презентації Стратегії та оприлюднення наприкінці серпня 2023 року.

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