Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету, ухвалений на вимогу МВФ — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету, ухвалений на вимогу МВФ

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету, ухвалений на вимогу МВФ
Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету, ухвалений на вимогу МВФ
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості».
Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.
«Це +1 виконаний структурний маяк МВФ № 10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№ 12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій», — зазначив депутат.
Так, закон:
  • відновлює дію ст. 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
  • дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну.
Крім того, закон:
  • встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
  • відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024−2026 роки, яку Мінфін має подати до 25 жовтня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України;
  • Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, «Межигір'я» на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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