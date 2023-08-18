Вимога ЄС. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вимога ЄС. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

Казна та Політика
72
Вимога ЄС. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
Вимога ЄС. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України.
Про це голова держави повідомив під час вечірнього звернення до громадян 17 серпня.
«Підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз», — сказав гарант.
Читайте також
Він підкреслив, що завдяки цьому закону Україна стала ще на крок ближче до членства в Євросоюзі.
Хоча президент не уточнює назву та номер законопроєкту, очевидно йдеться про законопроєкт № 9322 про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України. Рада підтримала документ 27 липня.
Місце для вашої реклами
Закон вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про Конституційний Суд України», «Про правовий режим воєнного стану».

Довідка Finance.ua:

  • Європейська рада вирішила надати Україні статус кандидата у члени Європейського союзу в червні 2022 року;
  • у уряді стверджують, що Україна майже на 80% виконала зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом;
  • прогнозується, що Україна стане членом ЄС у 2029 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.