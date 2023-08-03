До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС — Finance.ua

До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС

Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі закони, необхідні для перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції послів України.

«Від імені парламенту хочу вам повідомити, що ми поставили собі мету — до 1 вересня цього року ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які дадуть можливість продовжити подальші перемовини з європейськими інституціями, щоб у жовтні в письмовій оцінці Єврокомісії отримати позначку „виконано“ напроти всіх задач, поставлених перед нами», — повідомив Стефанчук.

Він підкреслив, що президент України, парламент, уряд, включаючи Міністерство закордонних справ, активно працюють над тим, щоб рішення про початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС було ухвалено наприкінці 2023 року.

За його словами, народні депутати мають виконати ще низку завдань, зокрема ухвалити закон про відновлення електронного декларування, підтримати зміни до законодавчого акта «Про національні меншини України» та інші.

Довідка Finance.ua

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

завершити реформу добору суддів Конституційного суду;

продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;

боротися із впливом олігархів;

привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

внести зміни в законодавство про національні меншини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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