0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На столичні маршрути сьогодні вийшли нові трамваї та автобуси — Кличко

Казна та Політика
48
На столичні маршрути сьогодні вийшли нові трамваї та автобуси — Кличко
На столичні маршрути сьогодні вийшли нові трамваї та автобуси — Кличко
Столиця продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. Сьогодні на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Два нові трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці.
Ще 2 проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ «ТАТРА-ЮГ» у рамках договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міста.
До кінця цього року Київ загалом отримає 8 сучасних трамваїв. Також до столиці прибула друга партія — ще 20 нових автобусів від турецької компанії «Anadolu Isuzu».
Читайте також
Вони вже вийшли на маршрути: № 20, 25, 31,  111, 112 та № 114. У рамках угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли).

Характеристики

Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення.
Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок.
Раінше ми писали, що Київрада на засіданні планує збільшити допомогу Захисникам і Захисницям ще на 1 млрд грн. Загалом це вже буде 12 млрд грн від початку 2025 року.
Депутати розглянуть питання про виділення майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 і 70/30. Це рішення стосуватиметься, зокрема, військових, ветеранів та їхніх родин, які перебувають на квартирній черзі в столиці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems