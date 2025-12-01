На столичні маршрути сьогодні вийшли нові трамваї та автобуси — Кличко Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

На столичні маршрути сьогодні вийшли нові трамваї та автобуси — Кличко

Столиця продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. Сьогодні на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Два нові трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці.

Ще 2 проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ «ТАТРА-ЮГ» у рамках договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міста.

До кінця цього року Київ загалом отримає 8 сучасних трамваїв. Також до столиці прибула друга партія — ще 20 нових автобусів від турецької компанії «Anadolu Isuzu».

Читайте також Київрада розгляне збільшення допомоги Захисникам і Захисницям — Кличко

Вони вже вийшли на маршрути: № 20, 25, 31, 111, 112 та № 114. У рамках угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли).

Характеристики

Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення.

Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок.

Київрада на засіданні планує збільшити допомогу Захисникам і Захисницям ще на 1 млрд грн. Загалом це вже буде 12 млрд грн від початку 2025 року. Раінше ми писали , щоКиїврада на засіданні планує збільшити допомогу Захисникам і Захисницям ще на 1 млрд грн. Загалом це вже буде 12 млрд грн від початку 2025 року.

Депутати розглянуть питання про виділення майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 і 70/30. Це рішення стосуватиметься, зокрема, військових, ветеранів та їхніх родин, які перебувають на квартирній черзі в столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.